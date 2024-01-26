В Ізмаїлі директор комунального підприємства розкрав 8 мільйонів, наданих Румунією

Співробітники Управління стратегічних розслідуваня Нацполіції на Одещині викрили розкрадання понад 8 мільйонів гривень грантових коштів, наданих Румунією на управлінські послуги.

Про це повідомляє пресслужба ДСР Нацполіції.

"Кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл", - зазначають правоохоронці.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями ККУ, їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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У жовтні 2023 року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради - менеджеру проєкту.

Чиновник розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього використав комерційну структуру, яку сам і заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі.

Саме ця структура повинна була надавати управлінські послуги в ході реалізації міжнародної програми – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.

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З 2019 року, підконтрольні фігуранту особи складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом, а сам фігурант, як офіційний менеджер проєкту від місцевої влади, затверджував фіктивні документи. За такою схемою на рахунки компанії було перераховано понад 8 млн грн.

В ході подальшого розслідування поліцейські отримали докази причетності до даного злочину ще двох директорок підприємства, яким також повідомили про підозру.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становить понад 716 млн грн.