В Україні магістральний водогін добудували на 95%

фото: мінінфраструктури

Магістральний водогін добудували вже на 95%. Наразі на обʼєкті зводять стіни та встановлюють насоси.

Про це повідомили у Мінінфраструктури.

"На всій протяжності – а це 145 кілометрів – будується 11 насосних станцій для забезпечення максимально надійної роботи магістрального водогону. Також виконується монтаж труб та будівництво електричних підстанцій. На черзі – роботи з гідроізоляцій стін, влаштування покрівель та встановлення автоматизованих систем", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що водогін забезпечить питною водою близько півтора мільйона людей. Через підрив росіянами Каховської ГЕС мешканці Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Томаківки, Покровська, Мар’янського та інших прилеглих населених пунктів залишилися без води.

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"Будівництво магістрального водогону – один з пріоритетних проєктів Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, що долучились до ліквідацій наслідків підриву Каховської ГЕС вже в перші дні після трагедії", – наголосили у Мінінфраструктурі.

Там уточнили, що на кожній із ділянок працюють інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.

Нагадаємо:

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У липні 2023 року розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.