Дистриб'ютор тютюнових виробів "ТЕДІС Україна" відреагував на звинувачення БЕБ

Один з найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні компанія "ТЕДІС Україна" заперечує наявність доказів правопорушень щодо своєї господарської діяльності.

Про це йдеться у заяві, розповсюдженій після повідомлення Бюро економічної безпеки про скерування до суду справи відомого дистрибʼютора сигарет.

"ТЕДІС Україна" є одним з найбільших платників податків у своїй галузі, та вже понад рік потерпає від кримінальних переслідувань з боку правоохоронної системи", - йдеться в заяві.

"Обвинувачення є безпідставними, а слідчі дії з боку правоохоронних органів не надали доказів правопорушення щодо господарської діяльності компанії. Протягом розгляду справи, жоден орган податкового контролю не фіксував порушень вимог податкового законодавства щодо компанії "ТЕДІС Україна" в обставинах, зазначених в обвинувальному акті", - додали в компанії.

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Як стверджують в "ТЕДІС Україна", у рамках справи компанія замовила ряд власних експертиз у державних та приватних експертних установах, які повністю спростовують припущення сторони обвинувачення щодо вчинення чи причетності до вчинення будь-яких кримінальних порушень у сфері оподаткування чи нелегального отримання доходу ТОВ "ТЕДІС Україна".

"Аналітичні продукти та висновки аналітичних досліджень, які не містять категоричних висновків про порушення вимог податкового законодавства і які детективи та прокурори отримали всупереч вимогам чинного законодавства, не є рішенням податкового органу, а тому, вони не підтверджують і не можуть підтверджувати можливий факт порушення податкового законодавства ТОВ "ТЕДІС Україна", зокрема його службовими особами, при здійсненні господарської діяльності" - зазначає сторона захисту компанії.

На цей час компанією розпочато підготовку зустрічних скарг щодо наданих речових доказів, аналітичних висновків та експертиз.

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"Компанія добиватиметься залучення свідків у справі та оприлюднення усіх фактів неправомірного поводження з боку представників правоохоронних органів, для повного визнання невинності та зняття усіх обвинувачень", - йдеться в заяві.

Нагадуємо:

25 січня Бюро економічної безпеки поширило повідомлення про скерування до суду обвинувального акту щодо відомого дистрибʼютора сигарет, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн грн не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд грн.