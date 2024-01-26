Курс валют на 26 січня: гривня продовжує слабнути
26 січня офіційний курс гривні знову ослаб до долара та євро, також подешевшала готівкова гривня у касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,67 – 38,28 грн проти котирувань у 37,19 – 38,25 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,55 – 41,80 грн проти курсу 41,62 – 41,90 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5825 грн, євро – 40,9161 грн (напередодні долар – 37,5252 грн, євро – 40,8837 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,6 - 38,25 грн (курс на 25 січня – 37,6 - 38,2 грн);
- Євро – 40,95 - 41,8 грн (курс на 25 січня – 41,0 - 41,75 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,5 – 38,1 грн;
- Ощадбанк – 37,6 - 38,2 грн;
- Укрексімбанк – 37,55 - 38,25 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,1 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,02 грн.
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Нагадаємо:
У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.