Курс валют на 26 січня: гривня продовжує слабнути

26 січня офіційний курс гривні знову ослаб до долара та євро, також подешевшала готівкова гривня у касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,67 – 38,28 грн проти котирувань у 37,19 – 38,25 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,55 – 41,80 грн проти курсу 41,62 – 41,90 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5825 грн, євро – 40,9161 грн (напередодні долар – 37,5252 грн, євро – 40,8837 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,6 - 38,25 грн (курс на 25 січня – 37,6 - 38,2 грн);

Євро – 40,95 - 41,8 грн (курс на 25 січня – 41,0 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,5 – 38,1 грн;

Ощадбанк – 37,6 - 38,2 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,25 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,1 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,02 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.