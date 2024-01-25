В Україні планують провести інвентаризацію недобудов і довгобудів та з’ясувати масштаби проблеми 

У держави немає актуальних даних щодо того, яким фондом недобудованого житла вона оперує, і точної кількості громадян, які проінвестували в незавершене будівництво.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає РБК-Україна.

За її словами, прийнято рішення відновити процес інвентаризації недобудів і довгобудів, призупинений через російське вторгнення. Зокрема, проведення відповідної інвентаризації планується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.

Після цього стануть зрозумілими масштаби проблеми та можна буде розпочати пошук оптимальних шляхів її вирішення.

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"Проблема недобудів і довгобудів для України, на жаль, не нова. Лише на прикладі столиці маємо купу показових кейсів: спочатку сумнозвісні будинки Войцеховського, потім Укрбуд, Аркада, тепер Київміськбуд. Це десятки тисяч українських родин, які досі не отримали ключів від своєї домівки", - наголосила Шуляк.

За словами депутатки, потрібно шукати можливі шляхи вирішення цих викликів по всій країні, а також зміцнювати законодавство в будівельній сфері, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій.

Після з'ясування масштабу проблеми, за словами Шуляк, для напрацювання відповідних рішень будуть проведені публічні консультації із залученням експертного середовища.

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Досвід їх проведення вже став показовим при вдосконаленні програми державної компенсації за пошкоджене і знищене в результаті російського вторгнення "єВідновлення", коли під час громадських обговорень вдалося виявити моменти, які потребують удосконалення, і спільно знайти рішення, як їх покращення.

Для успішного розв'язання питання з довгобудами та недобудами є також важливою готовність місцевої влади долучатись до пошуку оптимальних шляхів вирішення кожного конкретного кейсу, переконана Шуляк.

Нагадуємо:

Дефіцит професійних кадрів на будмайданчиках України становить до 50% як технічних, так і робітничих спеціальностей.