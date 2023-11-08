Дефіцит професійних кадрів на будмайданчиках в Україні - до 50%: опитування девелоперів

Дефіцит професійних кадрів на будмайданчиках України становить до 50% як технічних, так і робітничих спеціальностей, водночас розмір заробітних плат показує позитивну динаміку.

Це випливає з опитування девелоперів, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна".

"Потреба в людях на будмайданчиках тільки збільшується, оскільки будівельний ринок поступово відновлюється, роботи тривають, обсяги будівництва нарощуються. Але війна триває, як і мобілізація до лав ЗСУ, тож це, безумовно, відбивається і на ринку праці. Загалом можна констатувати: рівень зайнятих на будівництві робітників становить близько 40% від довоєнного часу", - розповів директор з маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

За його словами, серед найбільш затребуваних спеціальностей - зварювальники, машиністи баштових кранів і спеціалізованої будтехніки, альпіністи монтажників-висотників. Крім того, відчувається дефіцит рядових будівельників і різноробочих, зазначив Новіков.

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Як повідомила виконавчий директор групи "Ковальська" Ольга Пилипенко, понад 70% відкритих вакансій групи належать до робітничих спеціальностей, найбільше - бетонників, арматурників, електриків.

"Сьогодні кількість робітників становить уже близько 50%. З урахуванням загального падіння попиту цей обсяг робочої сили перебуває в крихкому балансі, який може бути порушений при збільшенні обсягів будівництва", - пояснила вона.

Брак робочої сили на будмайданчиках компанії "Інтергал-Буд" відчули восени знову після початку повномасштабної війни, повідомила її комерційний директор Анна Лаєвська.

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"На початку повномасштабної війни ми відчули брак робітників на будмайданчиках, проте ситуацію вдалося врегулювати досить швидко. І до травня 2023 року дефіциту робочої сили практично не спостерігалося. Але в останні кілька місяців ми констатуємо брак будівельників. Спостерігаємо дефіцит усіх фахівців", - розповіла експертка.

За її словами, обсяги будівництва компанії дають змогу наростити штат працівників на третину, однак через дефіцит кадрів доводиться реструктуризувати бригади.

За даними групи компаній Greenville, ситуація з кадрами дещо вирівнялася порівняно з минулим роком, проте група також відчула дефіцит робочої сили і зайнялася переукомплектуванням будівельних бригад.

"Наразі дефіцит становить 40% - все це фахівці високої кваліфікації. Серед дефіцитних спеціальностей на ринку - електрики, кранівники, монолітники, різноробочі, фасадники", - повідомила керівник проєктів групи компаній Greenville Наталія Дубик.

Водночас компанії Alliance Novobud вдалося збільшити штат на будівельних майданчиках завдяки розширенню видів робіт, що виконуються за рахунок власних трудових ресурсів. Крім того, в компанії відзначили зростання жіночого попиту на будівельні вакансії.

"Будівництво - здебільшого чоловіча сфера, але на тлі складної ситуації з пошуком працівників і загальною економічною ситуацією в країні є деяке зростання зацікавленості в роботі на будмайданчиках з боку жінок. Найчастіше це професії маляра, пов'язані з оздобленням приміщень", - розповіла директорка з управління персоналом Alliance Novobud Олександра Качан.

Опитані девелопери відзначили позитивну динаміку зміни зарплат будівельників. Так, в "Інтергал-Буд" і групі компаній Greenville зростання зарплат у жовтні 2023 року оцінили в 15-20% порівняно з весною, у групі "Ковальська" - до 25%. Загалом забудовники очікують подальшого зростання зарплат наступного року за умови стабільної економічної ситуації.

Водночас у компанії City One Development очікують посилення дефіциту кадрів у будівельній сфері після закінчення війни.

"Навіть після того, як фахівці, які зараз проходять службу в армії, повернуться до роботи, це все одно не зможе покрити той дефіцит кадрів і компенсувати попит на професійних спеціалістів будівельної галузі", - вважає Новіков.

Аналогічну думку висловив співзасновник і керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський. За його словами, стимулювання українців здобувати технічну освіту має стати пріоритетом державної політики.

"Поглиблення дефіциту в окремих висококваліфікованих професіях відбувається, зокрема, через малий попит на технічну освіту з боку молоді. Сьогодні гостро відчувається нестача монолітників, кранівників, малярів, електриків", - повідомив експерт.

За його словами, заохочення українців опановувати будівельні спеціальності має стати одним із пріоритетних завдань як на державному рівні, так і для приватного бізнесу. Система професійної освіти має зазнати докорінних змін.

"Не зайвим буде долучити до цього і приватних гравців, які готові створити щось на кшталт корпоративних закладів підготовки та сприяти оволодінню різними професіями тими, хто зголоситься", - додав експерт.