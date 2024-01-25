Курс валют на 25 січня: гривня дешевшає другий день поспіль
25 січня офіційний курс гривні до долара та євро та готівковий курс в банках ослабли, на "чорному ринку" котирування стабільні до значень попереднього дня.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,64 – 38,26 грн проти котирувань у 37,33 – 38,24 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,57 – 41,89 грн проти курсу 41,6 – 41,90 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5252 грн, євро – 40,8837 грн (напередодні долар – 37,4544 грн, євро – 40,6905 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,6 - 38,2 грн (курс на 24 січня – 37,5 - 38,15 грн);
- Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 24 січня – 40,88 - 41,7 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,5 – 38,1 грн;
- Ощадбанк – 37,55 - 38,1 грн;
- Укрексімбанк – 37,45 - 38,15 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,0 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,02 грн.
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Нагадаємо:
У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.