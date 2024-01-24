Комітет Сенату США підтримав законопроєкт щодо конфіскації російських активів

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Комітет Сенату США 24 січня схвалив законопроєкт, який допоможе створити умови для конфіскації російських активів і передачі їх Україні для відновлення.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 20 членів комітету підтримали "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

Видання пояснює, що у випадки якщо він законопроєкт пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників і буде підписаний президентом Джо Байденом, це відкриє шлях до першого в історії захоплення Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

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Крім того, сенатор Бен Кардін, голова комітету у закордонних справах від Демократичної партії, висловив оптимізм щодо підтримки законопроєкту зазначивши, що він має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.

Додається, що єдиний голос "проти" на комітеті був поданий сенатором-республіканцем Рендом Полом.

Також комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, також з переважною двопартійною підтримкою. Кардін сказав, що він очікує, що Сенат, в якому більшість складають демократи, і Палата представників, в якій більшість складають республіканці, зможуть вирішити розбіжності між двома законопроєктами.

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Додається, що ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 млрд дол активів російського центрального банку у 2022 році. Однак лише близько 5-6 млрд дол перебувають у США, а більша частина - в Європі, і більшість з них - у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів "Євроклір" (Euroclear).

Нагадаємо:

Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, попри плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.