"Укргідроенерго" відзначило позитивний фактор - нехарактерне для зими підвищення рівнів води
"Укргідроенерго" відзначає факт триваючого підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі та Десні (Київська та Чернігівська області), що позитивно відбивається на роботі гідроелектростанцій (ГЕС) компанії.
Про це йдеться в повідомленні "Укргідроенерго" з посиланням на даны Укргідрометцентру.
"Така висока припливність нехарактерна для зими, як і минулого року. Однак це має позитивний вплив на роботу гідрогенерації", - повідомила компанія.
Наразі об'єкти генерації "Укргідроенерго" працюють у штатному режимі.
На ГЕС і ГАЕС триває ремонтна кампанія за графіком.
"Крім капітальних і поточних ремонтів триває активна робота над реалізацією проєктів зі зміцнення фізичної захищеності гідроелектростанцій", - зазначили в "Укргідроенерго".
Нагадуємо:
Раніше генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота закликав українських споживачів до економії електроенергії через спрацювання гідроелектростанціями компанії запасів води у водосховищах.