НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
Вівторок, 2 січня 2024, 13:33 -
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла шість країн до переліку іноземних держав, що належать до зони ризику.
Про це йдеться у рішенні регулятора №1485 від 28 грудня, яке оприлюднено на сайті НКЦПФР.
Зазначено, що до іноземних держав, які належать до зони ризику, належать такі країни:
Корейська Народно-Демократична Республіка;
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- Ісламська Республіка Іран;
- Республіка Союзу М'янма;
- Сирійська Арабська Республіка;
- Республіка Куба;
- Російська Федерація;
- Республіка Білорусь.
Рішення введено в дію з 1 січня 2024 року.
Рішення ухвалено відповідно до закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.
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