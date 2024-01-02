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НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

Вівторок, 2 січня 2024, 13:33 - Лія Ільченко

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла шість країн до переліку іноземних держав, що належать до зони ризику.

Про це йдеться у рішенні регулятора №1485 від 28 грудня, яке оприлюднено на сайті НКЦПФР.

Зазначено, що до іноземних держав, які належать до зони ризику, належать такі країни:

Корейська Народно-Демократична Республіка;

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  • Ісламська Республіка Іран;
  • Республіка Союзу М'янма;
  • Сирійська Арабська Республіка;
  • Республіка Куба;
  • Російська Федерація;
  • Республіка Білорусь.

Рішення введено в дію з 1 січня 2024 року.

Рішення ухвалено відповідно до закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.

НКЦПФР війна
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