НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла шість країн до переліку іноземних держав, що належать до зони ризику.

Про це йдеться у рішенні регулятора №1485 від 28 грудня, яке оприлюднено на сайті НКЦПФР.

Зазначено, що до іноземних держав, які належать до зони ризику, належать такі країни:

Корейська Народно-Демократична Республіка;

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Ісламська Республіка Іран;

Республіка Союзу М'янма;

Сирійська Арабська Республіка;

Республіка Куба;

Російська Федерація;

Республіка Білорусь.

Рішення введено в дію з 1 січня 2024 року.

Рішення ухвалено відповідно до закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.