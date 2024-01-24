Лондонська фондова біржа та TheCityUK допомагатимуть розвивати фінансові послуги в Україні

Міністерство економіки підписало меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг з Лондонською фондовою біржею та британською організацією TheCityUK.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"У співпраці з Урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну. Ми висловлюємо вдячність нашим партнерам за їхні зусилля та за нові можливості для України", - сказала перша віепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фінансовий сектор Великої Британії є одним із найрозвиненіших у світі, тож Україна перейматиме найкращий британський досвід для відновлення та розвитку.

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Співпраця буде спрямована, зокрема, на сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування, розбудову потенціалу приватного сектору в Україні (реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу).

А також допомогу уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.

Як зазначив Leadership Council Chair TheCityUK Брюс Карнегі-Браун, Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України.

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"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", - зазначила генеральний директор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт.

Нагадуємо:

Велика Британія долучиться до розробки та реалізації ЄБРР пілотного проєкту страхування від воєнних ризиків в Україні - відповідну заяву про наміри уряд Великої Британії та ЄБРР підписали 31 жовтня 2023 року.