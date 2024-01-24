Курс валют на 24 січня: гривня зміцнюється до євро

24 січня офіційний курс гривні дещо ослаб до долара, але зміцнився до євро, на "чорному ринку" котирування стабільні, в банках подешевшав євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,38 – 38,16 грн проти котирувань у 37,24 – 38,15 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,45 – 41,72 грн проти курсу 41,47 – 41,69 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,4544 грн, євро – 40,6905 грн (напередодні долар – 37,4521 грн, євро – 40,7928 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,15 грн (курс на 23 січня – 37,6 - 38,15 грн);

Євро – 40,88 - 41,7 грн (курс на 23 січня – 40,9 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,1 грн;

Укрексімбанк – 37,4 - 38,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,0 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,02 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.