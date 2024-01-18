Hyundai Motor і Kia вийшли на друге місце в США за продажем електромобілів

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Автовиробники Hyundai Motor і Kia, котрі входять до південнокорейського конгломерату Hyundai Motor Group, за підсумками 2023 року вийшли на друге місце в США з продажу електромобілів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані аналітичної компанії Motor Intelligence.

Загалом Hyundai Motor і Kia продали на ринку США 94,3 тис електромобілів торік - вони обійшли за продажами General Motors.

При цьому безмінним лідером на американському ринку залишається Tesla - компанія продала за рік майже 655 тис електромобілів.

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За словами аналітиків, з якими поспілкувалась WSJ, цьогоріч південнокорейські виробники збираються поставити на американський ринок нові моделі електромобілів, використовуючи агресивну цінову політику.

При цьому Hyundai Motor і Kia вже пропонують ширший асортимент електромобілів, ніж інші виробники, включно з Tesla. Зараз вони продають дев'ять моделей електромобілів, займаючи 8% ринку США, і ціни на них починаються від 32 тис дол.

Тоді як у Tesla зараз п'ять моделей, і найдоступніша з них коштує 39 тис дол.

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Також Hyundai Motor Group підтвердила плани розширення на американському ринку, де в штаті Джорджія триває будівництво нового заводу з виробництва електромобілів та акумуляторних батарей для них, а також завершується реновація діючого автомобільного заводу конгломерату в штаті Алабама для запуску на ньому і виробництва електромобілів.

Економічна правда