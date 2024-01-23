Дотації Росії окупаційній "владі" захоплених територій України у 2023 становили 7,6 мільярда доларів

Росія торік виділила на дотації для окупованих територій України загалом 675 мільярдів рублів (7,6 мільярдів доларів).

Про це свідчать підрахунки російської редакції Forbes.

На дотації окупаційним адміністраціям Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України пішло 513 мільярдів рублів із федерального бюджету. Ще 162 млрд рублів мав отримати окупований Крим.

Видання порахувало, що залежність бюджету окупаційної адміністрації так званої "ДНР" від федеральної допомоги у 2023 році склала 82% – вона отримала 233,9 млрд рублів дотацій.

Реклама:

Доходи окупаційної адміністрації "ЛНР" складалися з федеральних дотацій на 81,6%, які сягали 188,7 млрд рублів станом на кінець 2023 року.

Доходи окупаційної адміністрації Запорізької області складалися з дотацій на 89,5% – вона отримала з російського бюджету 72,8 млрд рублів. На утримання окупованих районів Херсонської області дотації становили 52,2 млрд рублів або 86,8% всіх доходів.

Ще 162 млрд рублів з федерального бюджету мав отримати окупований Крим, проте видання не наводить для нього фактичних даних.

Реклама:

Цьогоріч російська влада планує значно урізати дотації на утримання окупованих територій – до 430 мільярдів рублів (включно з Кримом).

Так, рівень дотаційності повинен знизитися:

для окупаційної адміністрації "ДНР" - до 65,6% (до 137,4 млрд рублів);

Криму – до 63,5% (126,7 млрд рублів);

"ЛНР" – до 63% (92,6 млрд рублів);

Херсонської області – до 74% (33,2 млрд рублів);

Запорізької області – до 72% (40 млрд рублів) у 2024 році.

Крім цього видання вказує, що у минулому році фактичні дотації на утримання окупаційних адміністрацій значно перевищили план. Наприклад, для окупантів "ДНР" вони виявилися на 37% вищими, ніж планувалося. При цьому найбільше джерело власних доходів окупаційних адміністрацій – близько 80% становить ПДФО.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів РФ у 2023 році витратило майже половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день", - 4 з 9 трильйонів рублів.