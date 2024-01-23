Курс валют на 23 січня: гривня продовжує зміцнюватись

23 січня офіційний курс гривні продовжив зміцнюватись, також гривня подорожчала в банках, курси валют на "чорному ринку" стабільні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,70 – 38,13 грн проти котирувань у 37,32 – 38,15 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,50 – 41,73 грн проти курсу 41,51 – 41,75 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,4521 грн, євро – 40,7928 грн (напередодні долар – 37,5268 грн, євро – 40,8404 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,6 - 38,15 грн (курс на 22 січня – 37,7 - 38,25 грн);

Євро – 40,9 - 41,75 грн (курс на 22 січня – 41,05 - 41,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,45 – 38,05 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,10 грн;

Укрексімбанк – 37,45 - 38,15 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,0 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,02 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.