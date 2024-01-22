Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

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Президент Володимир Зеленський 22 січня провів нараду щодо заморожених активів Російської Федерації.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За його словами, нарада стосувалася теми російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Зеленський додав, що вони мають бути використані для захисту від російської агресії.

"Додаємо міцності нашій позиції - позиції справедливості", - сказав президент.

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Нагадаємо:

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.

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Конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та потребуватиме часу, заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Економічна правда