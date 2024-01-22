Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів
Президент Володимир Зеленський 22 січня провів нараду щодо заморожених активів Російської Федерації.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
За його словами, нарада стосувалася теми російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Зеленський додав, що вони мають бути використані для захисту від російської агресії.
"Додаємо міцності нашій позиції - позиції справедливості", - сказав президент.
Нагадаємо:
Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.
Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.
Конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та потребуватиме часу, заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
Економічна правда