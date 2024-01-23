В уряді запропонували створити ще 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею
Вівторок, 23 січня 2024, 09:00 -
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Польщі Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні.
Про це глава Кабміну повідомив під час спільного брифінгу з польським колегою, передає Укрінформ.
Сторони обговорили і хочуть запроваджувати спільний прикордонний контроль, обмін базами даних, а також продовжувати модернізацію пунктів пропуску.
"Крім того, ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14", - наголосив він.
Реклама:
Нагадуємо:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Польщі побудувати на умовах концесії автобан, який сполучатиме Краковець та Рівне.
Реклама:
Реклама: