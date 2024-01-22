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Програма Stanford Ignite Ukraine: які українські стартапи поїдуть на навчання до Стенфорду

Понеділок, 22 січня 2024, 20:21 - Олексій Павлиш
 
getty images

CfE accelerator Українського католицького університету оголосив 42 підприємців, які у лютому 2024 року почнуть навчатись у Stanford Graduate School of Business. 

Про це повідомляється на сайті CfE accelerator.

Програма Stanford Ignite Ukraine триватиме 7 тижнів, 3 із яких учасники проведуть в Stanford Graduate School of Business. Організатори покриватимуть вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати. 

Учасниками програми стали представники малого та середнього бізнесу.

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Зокрема, сервіс пошуку і доставки ліків Liki24.com; виробник БПЛА "Атлон Авіа"; комунікаційна агенція Gres Todorchuk; бренд одягу JUL; CleanTech-стартап, що створює біорозкладні вироби з кавової гущі rekava; мережа магазинів туристичного та спортивного одягу й спорядження Gorgany; виробник бельгійського шоколаду Spell Chocolate; бренд ювелірних виробів dukachi; сервіс порівняння та онлайн оформлення страхових продуктів hotline.finance та інші.

Повний список - за посиланням

Зазначається, що на програму надходили заявки з різних регіонів України - Києва, Львова, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Дніпра, Донецька, Херсону, Запоріжжя.

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За словами організаторів, Stanford Ignite Ukraine відбудеться вдруге, а новий набір на програму почнеться восени 2024 року. 

Нагадаємо:

Повідомлялось, що для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу запустили безкоштовну освітню програму Stanford Ignite Ukraine у Stanford Graduate School of Business.

Економічна правда

стартап компанії технології освіта
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