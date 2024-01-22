Україна запропонувала Польщі систему контролю експорту агропродукції – Шмигаль

фото: Урядовий портал

Український уряд запропонував Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії, який вже працює з Румунією і Болгарією.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з премʼєром Польщі Дональдом Туском.

За словами українського прем'єра, сторони обговорили багато питань двосторонньої співпраці, зокрема безперешкодного руху товарів через кордон. "Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордон розблоковано, а спільна робота дає результат", – сказав Шмигаль.

Премʼєр також додав, що зі свого боку українська сторона пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати польських фермерів і перевізників. Крім того, Україна очікує, що Польща зробить кроки для зняття обмеження для українських фермерів і виробників.

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"Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах", – зазначив Шмигаль.

Премʼєр також закликав Єврокомісію продовжити заходи з лібералізації торгівлі для України, а також лібералізації перевезень.

Нагадаємо:

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Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

Польща готується запропонувати зміни до угоди про так званий транспортний безвіз між ЄС та Україною та запрошує Україну до співпраці у цьому процесі.