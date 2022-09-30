Apple вивезла більшість своїх російських співробітників до Киргизстану – ЗМІ

Америкнська корпорація Apple перевезла більшість своїх російських співробітників до Киргизстану - робота з підготовки до переїзду в Киргизстан почалась весною 2022 року.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела у галузевій асоціації.

"Більшість співробітників з невеликого штату Apple у Росії переїхали до Киргизстану.З цієї країни родом нинішній керівник Apple зі зв'язків із держорганами Назім Турдумамбетов, який раніше обіймав аналогічну посаду в іншій великій компанії, Philips.

За словами співрозмовника видання, активна робота з підготовки до переїзду до Киргизстану розпочалася ще навесні 2022 року", - йдеться у статті.

При цьому Киргизстан - не єдина країна, куди поїхали росіяни з Apple.

"Ще навесні 2022 року компанія вивезла частину з них у Дубай та Лондон, але обидва напрями користуються меншою популярністю, оскільки переїзд туди коштує дорожче. Здебільшого туди релокують топ-менеджерів", - каже гендиректор "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров.

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