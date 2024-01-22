На "Харківобленерго" знищено частину обладнання через обстріли РФ - Міненерго

Унаслідок обстрілу російських агресорів сталася пожежа на виробничому об'єкті АТ "Харківобленерго".

Про це 22 січня повідомляє Міністерство енергетики.

За даними Міненерго, працівники підприємства не постраждали, але знищено обладнання.

"Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ "Харківобленерго", знищено обладнання, працівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Міненерго також додало, що внаслідок обстрілів, зокрема, у Харківській області залишається без світла майже 16 тис. точок обліку, у Херсонській - 26 тис. точок обліку, у самому Херсоні - 4,3 тис. споживачів, у Донецькій - 73 населених пункти.

Нагадуємо:

Реклама:

У грудні 2023 рку васлідок ворожого масованого ракетного удару, завданого по Харкову в ніч на п'ятницю, було суттєво пошкоджено будівлю розподільчого пункту обленерго.