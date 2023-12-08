Після нічного обстрілу в Харкові значно пошкоджена будівля обленерго

Унаслідок ворожого масованого масованого ракетного удару, завданого по Харкову в ніч на п'ятницю, було суттєво пошкоджено будівлю розподільчого пункту обленерго.

Про це йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

"Значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго" в Шевченківському районі Харкова. Знеструмлено 165 побутових споживачів", - повідомляє прес-служба "Харківобленерго".

Наразі триває розбір завалів і встановлюються обсяги пошкодження електричного обладнання. Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого загоєння знеструмлених споживачів.

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Нагадуємо:

У ніч на 8 грудня російські окупаційні війська завдали по Харкову 6 ударів, за попередніми даними ракетами С-300.