Китай купує мікросхеми майже на рекордні 40 мільярдів доларів, щоб подолати обмеження США

Імпорт машин для виготовлення мікросхем Китаєм підскочив, оскільки фірми нарощували інвестиції, намагаючись обійти зусилля США, спрямовані на стримування напівпровідникової промисловості країни.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі офіційних митних даних, імпорт обладнання, яке використовується для виробництва комп’ютерних мікросхем, у 2023 році зріс на 14% до майже 40 мільярдів доларів США. Збільшення відбулося, незважаючи на падіння загального імпорту на 5,5% минулого року.

"Китайські компанії, що займаються виробництвом мікросхем, швидко інвестують у нові заводи з виробництва напівпровідників, щоб спробувати розширити можливості країни та обійти експортний контроль, який вводять США та їхні союзники. Ці обмеження ускладнюють китайським компаніям доступ до машин, необхідних для виробництва найпотужніших мікросхем, і сповільнюють розвиток високотехнологічного сектору Китаю, який вважається загрозою для США", – пише Bloomberg.

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Імпорт Китаю з Нідерландів різко зріс минулого року перед запровадженням нового експортного контролю, який ще більше обмежить можливості таких компаній, як Semiconductor Manufacturing International Corp., отримувати новітнє обладнання.

У грудні імпорт літографічного обладнання з Нідерландів підскочив майже на 1000% порівняно з роком раніше до 1,1 мільярда доларів, оскільки фірми поспішили купувати напередодні початку голландських обмежень цього місяця.

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Китайські військові, державні науково-дослідні інститути штучного інтелекту і університети за останній рік закупили невеликі партії напівпровідників Nvidia A100 та H100, заборонених США до експорту в Китай.









