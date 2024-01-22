Ціни на нафту знижуються після відновлення видобутку на родовищі у Лівії 

Ціни на нафту еталонних марок знижуються 22 січня після відновлення видобутку на найбільшому родовищі Лівії.

Про це пише Enkorr.

Як змінились ціни

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становили 78,23 дол за барель, що на 0,33 дол (на 0,42%) нижче за рівень на закриття попередніх торгів. 19 січня ці контракти здешевшали на 0,54 дол (на 0,7%), до 78,56 дол за барель.

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Ціни ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися на 0,25 дол (на 0,34%), до 73,16 дол за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів опустилася на 0,67 дол (на 0,9%) і досягла 73,41 дол за барель.

Загалом, за підсумками минулого тижня Brent здорожчала на 0,3%, WTI – на 1%.

Що вплинуло на ціни

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Лівійська Національна нафтова корпорація 21 січня повідомила про скасування режиму форс-мажору і повноцінне відновлення видобутку на родовищі Аш-Шарара, продуктивність якого досягає 300 тис барелів на добу.

Режим форс-мажору діяв з 7 січня через акції протесту, які призвели до припинення постачань з родовища на експортний термінал Завія.

Нагадаємо:

Ціни на нафту виросли 18 січня, оскільки ОПЕК прогнозує відносно сильне зростання світового попиту на нафту протягом наступних двох років, а ринок стежить за перебоями у видобутку нафти в США на тлі сильних холодів.







