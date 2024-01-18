Нафта дорожчає на тлі напруги у Червоному морі та скорочення запасів у США

reuters

Ціни на нафту виросли в четвер, оскільки ОПЕК прогнозує відносно сильне зростання світового попиту на нафту протягом наступних двох років, а ринок стежить за перебоями у видобутку нафти в США на тлі сильних холодів.

Про це пише Reuters.

Також ринок стежить за геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент, або на 0,3%, до 78,09 доларів за барель до 05:05 за Гринвічем.

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Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 40 центів, або на 0,6%, до 72,96 дол за барель.

У своєму щомісячному звіті ОПЕК заявила, що світовий попит на нафту, як очікується, зросте на 1,85 млн барелів на добу у 2025 році, до 106,21 млн барелів на добу. На 2024 рік ОПЕК прогнозує зростання попиту на 2,25 млн барелів на добу, що не змінилося порівняно з грудневим прогнозом.

"Ціни на нафту марки Brent залишаються в широкому діапазоні, як і протягом останніх двох тижнів, оскільки учасники ринку намагаються зважити змішану динаміку попиту та пропозиції на тлі геополітичної напруженості", - сказали аналітики IG.

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Несподіване збільшення запасів нафти в США та складні умови відновлення в Китаї продовжують кидати тінь на перспективи попиту на нафту, хоча ринок залишається настороженим щодо геополітичного розвитку, додали в IG.

Тим часом у найбільшому нафтовидобувному штаті США Північна Дакота температура нижче нуля градусів за Фаренгейтом (мінус 18 градусів за Цельсієм) призвела до падіння видобутку нафти на 650-700 тис барелів на добу, що становить менше половини звичайного рівня, повідомила влада штату.

Економічна правда