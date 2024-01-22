Курс валют на 22 січня: офіційна та готівкова гривня зміцнюються

22 січня офіційний курс гривні виріс, також національна валюта зміцнилась у банках відносно долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,28 – 38,51 грн проти котирувань у 36,57 – 38,24 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,61 – 41,83 грн проти курсу 41,53 – 41,80 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5268 грн, євро – 40,8404 грн (19 січня долар – 37,7094 грн, євро – 41,0146 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,25 грн (курс на 19 січня – 37,76 - 38,3 грн);

Євро – 41,05 - 41,8 грн (курс на 19 січня – 41,2 - 41,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,5 – 38,5 грн;

Ощадбанк – 37,5 - 38,3 грн;

Укрексімбанк – 37,6 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,1 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,02 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.