Рух кораблів протокою Босфор відновлений після призупинення

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Про це повідомляє Reuters.

Зранку 21 січня рух Босфором був призупинений через корабель під прапором Ліберії, якір якого самовільно скинувся під час проходження протоки.

Інцидент стався біля мосту Явуз Султан Селім. Для надання допомоги було направлено три буксири.

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Рух відновили о 17:00 21 січня. Корабель під прапором Ліберії попливе до якірної стоянки в Кучукчекмедже під супроводом буксирів.

Нагадаємо:

16 січня 2023 року Босфорська протока тимчасово блокувалась через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.

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Економічна правда





