Україна за пів року експортувала понад 18 мільйонів тонн зернових та зернобобових

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Україна станом на 2 січня в поточному маркетинговому році (з 1 липня 2023 року) експортувала 18,4 мільйона тонн зернових та зернобобових.

Про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на дані Держмитслужби.

У поточному маркетинговому році Україна вже експортувала:

7,59 млн т пшениці;

1,07 млн т ячменю;

1 тис т жита;

9,6 млн т кукурудзи.

Для порівняння торік (з 1 липня по 2 січня 2022/2023 маркетинговому році Україна) експортувала 22,76 млн т зернових та зернобобових, зокрема: 8,41 млн т пшениці, 1,63 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,64 млн т кукурудзи.

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За перші 2 дні січня 2024 року Україна експортувала 1 тис. т пшениці, торік - 15 тис. т кукурудзи.

Також у 2023/2024 маркетинговому році Україна експортувала 58,7 тис. т борошна (з 1 липня 2022 року по 2 січня 2023 року - 69 тис. т).

Нагадуємо:

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Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становив близько 13 млн тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 млн тонн.