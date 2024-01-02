Китайський BYD заявив про рекордні продажі електромобілів

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Китайський автовиробник BYD повідомив, що за останні три місяці 2023 року продав рекордні 526 000 автомобілів, що працюють лише на акумуляторах.

Про це пише BBC.

Продаж понад пів мільйона електромобілів BYD більш ніж 70%-вий сплеск продажів у грудні. Компанія BYD, що базується в Шеньчжені, заявила, що за рік продала понад 3 мільйони так званих транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV), до яких відносяться автомобілі та гібриди, що працюють лише на акумуляторах.

Відповідно майже 1,6 млн із загального обсягу продажів припадає на транспортні засоби, що працюють лише на акумуляторах, повідомляє компанія.

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Натомість Tesla ще не опублікувала свої останні квартальні дані про виробництво і доставку автомобілів.Попри це галузеві аналітики прогнозують, що за останні три місяці 2023 року Tesla продала близько 483 тис електромобілів, а за рік в цілому - 1,82 млн.

Минулого року Маск заявляв, що Tesla має потенціал для досягнення 2 млн поставок у 2023 році, але з тих пір попередив, що більш високі витрати на позики чинять тиск на попит на автомобілі його компанії.

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Китайський автовиробник BYD готовий обігнати Tesla та стати новим світовим лідером з продажу електромобілів.