У "Дії" знову доступні послуги заміни водійського посвідчення і перереєстрації авто

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У застосунку "Дія" відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба "Дія" в Telegram.

"Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня 2023 року у "Дії" попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

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Як пояснили у "Дії", це було пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

Нагадаємо:

З 1 січня 2024 року вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ підвищиться. Зокрема це стосуватиметься видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.

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Економічна правда