У "Дії" знову доступні послуги заміни водійського посвідчення і перереєстрації авто
Вівторок, 2 січня 2024, 10:40 -
У застосунку "Дія" відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Про це повідомляє пресслужба "Дія" в Telegram.
"Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці грудня 2023 року у "Дії" попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
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Як пояснили у "Дії", це було пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
Нагадаємо:
З 1 січня 2024 року вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ підвищиться. Зокрема це стосуватиметься видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.
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Економічна правда
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