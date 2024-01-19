Хаос у Червоному морі загрожує постачанням продовольства та цінам - Bloomberg

Криза у Червоному морі починає порушувати поставки продукції від кави до фруктів та загрожує зупинити уповільнення інфляції продовольства, що принесло деяке полегшення споживачам.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що судна, навантажені продовольством, є одними з тих, хто уникає нападів хуситів на ключовому водному шляху, плаваючи навколо Африки, довшим і дорожчим маршрутом.

Але на відміну від вантажів з газом, нафтою та споживчими товарами, довші терміни доставки ризикують зробити швидкопсувні продукти непридатними для продажу.

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Це в свою чергу лякає галузь. Так, італійські експортери побоюються, що ківі та цитрусові зіпсуються в дорозі, китайський імбир стає дорожчим, а деякі вантажі африканської кави ненадовго затримано. Зерно перенаправляється із Суецького каналу, а вантажівка для перевезення худоби, що прямує на Близький Схід, змінила курс.

"Хоча вплив поки що обмежений, це нагадування про те, наскільки крихкими можуть бути ланцюги постачання продуктів харчування. Якщо збої посиляться, вони можуть призупинити падіння цін на продовольчі товари, яке почало просочуватися через дешевші рахунки за продукти", - пише видання.

Керуючий директор Euro Fruits, великого індійського експортера винограду, Нітін Агравал говорить, що "тут усі програли". Зазвичай компанія доставляє до Європи через Червоне море, але тепер використовує довший маршрут, який більш ніж у чотири рази збільшує витрати на транспортування та подвоює час доставки.

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Це означає, що якість винограду постраждає, і більшість європейських імпортерів погодилися на підвищення цін на індійський виноград, що зробить його дорожчим для споживачів.

За даними Європейської асоціації свіжих продуктів Freshfel, Європейський Союз загалом покладається на Індію, щоб отримати близько сьомої частини столового винограду та більше 35% на піку врожаю в березні-квітні.

Італійські експортери, які продають сільськогосподарську продукцію в Азію на близько 4,4 млрд дол, стурбовані тим, що рух навколо Африки зашкодить свіжості та збільшить витрати на такі фрукти, як яблука.

З подібними проблемами стикається галузь м’яса. Це також головний біль для фермерів, яким, можливо, доведеться знизити ціни, щоб компенсувати вищі витрати на доставку.

Нагадуємо:

Темпи експорту української агропродукції у січні скоротились на 20% через новорічні свята та кризу в Червоному морі.