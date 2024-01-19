Путін вимагає знайти майно Російської імперії за кордоном: опубліковано розпорядження

Оприлюднено розпорядження президента РФ Володимира Путіна про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист зарубіжної нерухомості, що належить Росії, включно з періодом часів СРСР і Російської імперії.

Документ, датований 18 січня 2024 року, опубліковано офіційно.

Згідно з розпорядженням, цим питанням займатиметься Управління справами президента.

Субсидія на указані цілі буде спрямована в Підприємство з управління власністю за кордоном, що є частиною управління справами президента Росії.

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Виділені кошти призначені для покриття витрат, пов'язаних зі "здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна".

Нагадуємо:

Після введення санкцій Росія не може користуватися своїми активами за кордоном. Триває процес з передачі російських активів на користь України.

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У січні 2024 року країни Євросоюзу розпочали реалізацію пропозиції Єврокомісії про використання доходів від 300 млрд доларів заморожених активів Росії в інтересах України.

У грудні 2023 року адміністрація Байдена розпочала термінові переговори з країнами G7 щодо передачі заморожених російських активів Україні.

При цьому, російська влада не бачить реальних можливостей перешкодити конфіскації валютних резервів РФ, заморожених західними країнами після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило Reuters із посиланням на чотири джерела, наближених до влади в Кремлі.

Хоча публічно чиновники погрожують жорсткими заходами у відповідь і планують судитися, якщо сотні мільярдів заморожених суверенних активів буде вилучено та передано Україні, на ділі в Москві вважають, що резерви вже де-факто втрачено.

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