Російський "Білайн" зазнав масштабних збоїв у роботі

Користувачі в різних регіонах РФ повідомляють про збої в роботі оператора мобільного зв'язку "Білайн".

Про це йдеться в даних сервісу "Сбой.РФ".

Зазначається, що на роботу "Білайну" вже поскаржились понад 3 тисячі користувачів. За останню добу найчастіше про збої повідомляли з Нижегородської області (23% усіх скарг), Москви (22%), Самарської області (11%) і Республіки Татарстан (9%).

За даними сервісу Downradar, більшість користувачів (25%) скаржаться на проблеми з роботою оператора стільникового зв'язку, зокрема на загальні збої. 21% користувачів повідомили про непрацюючий домашній інтернет, а 18% - про непрацюючий мобільний інтернет. Також є повідомлення про відсутність мережі.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що нідерландський холдинг Veon, якому належить найбільший український мобільний оператор "Київстар", оголосив про закриття угоди з продажу своїх російських активів групі топменеджерів "Вимпелкому".