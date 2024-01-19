Міжнародна федерація кіберспорту призупинила членство Росію через війну в Україні

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) підтримала скаргу Україну, призупинивши членство Федерації компʼютерного спорту Росії (RESF).

Про це повідомляє пресслужба IESF.

Зазначається, що комітет IESF провів поглиблений аналіз у відповідь на звинувачення з боку української сторони щодо діяльності (RESF) на міжнародно визнаній території України, стверджуючи, що RESF створив офіси в межах території України.

Крім того, членство РФ в Міжнародній федерації кіберспорту призупинено до засідання генеральної асамблеї IESF. На засіданні члени організації вирішать, чи поновити членство Росії, чи повністю його припинити.

Реклама:

Наразі російські кіберспортсмени зможуть брати участь у турнірах під нейтральним статусом.

Нагадаємо:

Білоруська компанія-розробник ігор Wargaming оголосила про рішення припинити діяльність у Росії та Білорусі.

Реклама: