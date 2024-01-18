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Шестеро з десяти українських біженців планують повернутися додому – дослідження

Четвер, 18 січня 2024, 19:32 - Анастасія Дячкіна

Більше половини українських біженців планують повернутися з-за кордону до України. 

Про це свідчать результати дослідження "Вокс Україна". 

За різними оцінками наразі за кордоном перебувають близько 6 мільйонів українських біженців. Більшість із них підтримують зв’язок із Україною та планують повернутися. Багато з тих, хто виїхав навесні 2022 року, вже повернулися. 

Водночас, більшість із тих, хто повернувся до України, хоче залишитися, і лише 7% планують виїхати знову, йдеться у дослідженні. 

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Дослідження виявило, що станом на липень-серпень 2023 року, 63% тих, хто виїжджав за кордон, уже повернулися. Із тих, хто залишився за кордоном, 64% опитаних планують повернутися в Україну. 

"Наявність батьків та/чи дистанційної роботи в Україні, а також краща безпекова ситуація виявилися значущими факторами "тяжіння", тоді як матеріальні труднощі за кордоном слугували вагомим фактором "виштовхування" з країн перебування", – йдеться у результатах дослідження. 

12% опитаних зазначили, що отримали від української влади інформацію, яка вплинула на їхнє рішення повернутися, і цей фактор справді суттєво впливає на ймовірність повернення.

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Що ж стосується працевлаштування українських біженців за кордоном, то, за результатами дослідження, 53% з них знайшли роботу. 

"9% із них працюють онлайн на українські компанії, а третина – у країні перебування. Водночас 28% працевлаштованих кажуть, що їхня робота за кордоном є менш кваліфікованою, ніж в Україні", – сказано у дослідженні. 

Нагадаємо

Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.

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