Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців - Мінекономіки

Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник країни Тарас Качка на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що добре насправді те, що наші партнери допомагають українцям інтегруватися в суспільство, де вони живуть. Але водночас вони не маніпулюють, що вони не хочуть, щоб ті повернулися в Україну. І ми бачимо бажання мати певну таку спільну політику в цій галузі", - сказав Качка.

За його словами, український уряд і німецький уряд могли б надати допомогу в поверненні біженців в Україну з Німеччини.

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Зокрема, українська сторона може надати підтримку щодо інфраструктури, квартири та робочих місць, а німецька - переспрямувати частину соцдопомоги українським біженцям на допомогу в поверненні в Україну.

"Зараз тільки почалися переговори з партнерами на цю тему, це буде не цього року і не наступного, але пізніше буде", - зазначив Качка.

Водночас він визнав, що це буде питання конкуренції, оскільки на відміну від часів вступу Польщі до ЄС країни-члени Євросоюзу сьогодні зацікавлені в залученні такої робочої сили, як українці, які не створюють міграційних проблем.

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"Звичайно, тут ми виходимо знову на питання привабливої економічної політики, залучення інвестицій", - додав торговий представник України.

Він висловив сподівання, що Україні вдасться виробити таку спільну політику з країнами ЄС щодо сприяння повернення українців додому.

Нагадуємо:

Згідно з даними ООН, за кордоном через перебувають близько 6 млн українських біженців. Мінекономіки очікує цьогоріч повернення до 1,5 млн із них, однак деякі експерти вважають таку оцінку надмірно оптимістичною.