Дипломування моряків: у Мінвідновленні прозвітували за рік зі старту реформи

За рік з початку реформування галузі дипломування українських моряків послугою підтвердження або підвищення кваліфікації скористалися вже понад 10 тисяч моряків командного складу.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Постанова Кабінету Міністрів № 1499, яка стала точкою відліку для реформи дипломування, набрала чинності рік тому.

Віце-прем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що основними результатами роботи на сьогодні є:

Реклама:

Запуск онлайн-послуги з дипломування на порталі "Дія" - нею скористалися вже понад 10 тисяч моряків командного складу, виготовлено понад 10 тисяч кваліфікаційних документів. Кожен другий український моряк подає заяву через "Дію".

Також була сформована нова команда Державної кваліфікаційної комісії моряків (ДККМ), за новою процедурою продипломували понад 25 тисяч моряків командного складу. Розпочато дипломування осіб рядового складу. Процес подачі апеляційних скарг моряком відбувається через "Дію".

Також було забезпечено прозорої роботи Адміністрації судноплавства - кожна дія співробітника, який має відношення до опрацювання заяв, відстежується.

Реклама:

Також на порталі "Дія" приймаються подачі заявок на проходження кваліфікаційного іспиту CES 6.0, який необхідний для українських моряків, щоб працювати за кордоном.

"У планах запуск послуги з дипломування осіб рядового складу та розширення категорій звань для моряків командного складу на порталі Дія, впровадження інформаційно-комунікаційної системи, яка буде містити Державний реєстр документів моряків", - додали в міністерстві.

Мінвідновлення

Нагадуємо:

Дипломування моряків за новими правилами розширили на матросів, коків, боцманів, судових електриків та мотористів.