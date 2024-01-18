Топменеджер "Енергоатому" виїхав за кордон у відпустку і не повернувся — нардеп

Виконачвчий директор з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олег Бояринцев у січні 2023 року виїхав у відпустку в Польщу, там звільнився і в Україну більше не повертався.

Про це повідомив народний Ярослав Железняк.

"В січні минулого року президент "Енергоатому" Котін підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З "правом виїзду за кордон", на що сам Котін взагалі-то права не має", - розповів Железняк, навівши копію відповідного наказу.

Депутат уточнив, що йдеться про виконавчого директора з персоналу "Енергоатома" Олега Бояринцева.

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Після того, як Бояринцев виїхав за кордон, вже у відпустці він подав заяву на звільнення.

"І "Енергоатом" звільнив його 15 лютого", - зазначив народний депутат.

"Ще й компенсацію виплатили за відпустку", - додав Железняк.

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За інформацією депутата, в Україну Бояринцев досі не повернувся.

Нагадуємо:

На початку російського вторгнення у березні 2022 року у ЗМІ повідомлялося, що СБУ запідозрила Бояринцева у державній зраді, і його навіть затримали неподалік Рівненської АЕС. Але це затримання не призвело до звільнення з посади.

Президент "Енергоатому" Петро Котін, коментуючи в інтерв'ю "РБК-Україна" ці повідомлення, назвав їх "російськими фейками".

Олег Бояринцев відомий тим, що з 2002 по 2019 рік він був помічником Андрія Деркача.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Його активи заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ним справи.

У травні 2023 року санкції проти Деркача запровадила й Україна.