Maersk нарощує кількість авіаперевезень для скорочення часу транзиту вантажів

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Світовий логістичний гігант Maersk збільшив кількість авіаперевезень, щоб скоротити час транзиту вантажів на тлі проблем у судноплавстві через напади на судна єменських хуситів у Червоному морі.

Про це йдеться у заяві Maersk Europe.

"Наші команди продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Червоного моря. В інтересах безпеки наших суден, екіпажів і вантажів клієнтів, всі судна, які раніше мали пройти через цей район, були перенаправлені на південь навколо мису Доброї Надії.

Хоча ми сподіваємося на стійке вирішення ситуації в найближчому майбутньому і робимо все можливе, щоб сприяти цьому, ми закликаємо клієнтів бути готовими до того, що ускладнення в цьому регіоні триватимуть і що можуть виникнути значні перебої в роботі глобальної мережі", - заявили в компанії.

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У Maersk додали, що для того, аби уникнути збільшення часу транзиту вантажів, які перенаправляються в обхід мису Доброї Надії, компанія працює над забезпеченням покриття авіасполучення через Дубай (ОАЕ) і Салалу Оман).

За словами компанії, це може допомогти мінімізувати затримки в ланцюжках поставок клієнтів.

"У зв'язку з ситуацією в Червоному морі і збільшенням кількості портових заходів в найближчі тижні, наші команди очікують збільшення щільності завантаження терміналів, і тому просимо клієнтів звільнити свої довгострокові вантажі, що знаходяться на зберіганні.

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Це матиме хвилеподібний ефект на внутрішні перевезення з терміналів, що призведе до збільшення попиту на внутрішні перевезення та змін в інтервалах очікування", - резюмували в Maersk.

Нагадаємо:

Керівник судноплавного гіганта AP Møller-Maersk Вінсент Клерк попередив, що на відновлення важливого торгового маршруту через Червоне море можуть піти місяці, що загрожує економічним та інфляційним ударом по світовій економіці, компаніям і споживачам.

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Економічна правда