В Україні відкриють другий у світі GovTech-центр

Віцепрем'єр з інновацій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, президент Всесвітнього економічного форуму Бьорге Бренде та керівний директор Джеремі Юргенс підписали угоду про відкриття урядового технологічного центру в Києві.

Про це віцепрем’єр повідомив у своєму Telegram.

"GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні", - зазначив Федоров.

Перший такий центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де буде відкрито таку платформу.

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"Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій і технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав", - додав міністр.

Нагадуємо:

Україна і Велика Британія офіційно запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge, що сприятиме розвитку українського ІТ-сектору.

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