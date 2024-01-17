Дефіцит держбюджету України після 2024 можна буде покривати з доходів від заморожених активів РФ - ОП

Цьогоріч Україна покриє дефіцит бюджету переважно завдяки допомозі міжнародних партнерів, однак у наступні роки необхідний для відновлення країни дефіцит держбюджету розміром 10-15 млрд дол можна буде покрити завдяки доходам із заморожених активів РФ.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на дискусії в Українському домі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету в 2024 році становить близько 40 мільярдів доларів.

"Абсолютно впевнені, що обидва пакети (допомоги – ред) буде схвалено - у США та ЄС. Тобто 2024 рік буде закритий... Питання, що далі... тому що ми розуміємо, що, грубо кажучи, 10-15 млрд дол будуть необхідні додатково", - сказав чиновник.

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За словами Шурми, ця сума приблизно відповідає доходам від заморожених російських активів з урахуванням ринкових ставок за казначейськими зобов'язаннями або облігаціями емітентів із рейтингом "ААА", які зросли сьогодні до 4-5% річних.

"Ми говоримо про цифри між 10-15 млрд дол", - уточнив він..

Також заступник керівника ОП додав, що юридично вирішити питання надання цих коштів Україні набагато легше, ніж питання конфіскації самих російських активів.

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Нагадуємо:

Захід відкритий до ідеї конфіскації російських активів на 300 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні, але вважає, що це все ще потребує пошуку надійних юридичних механізмів. Навіть після їх віднайдення вона не стане панацеєю для Києва.