Переселенці можуть отримати по 10,8 тисячі від ООН

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення", - зазначили в відомстві.

Так, подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

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мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

опікують одну самотню чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особу похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:

Документ, що посвідчує особу. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги). Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо). Свідоцтво про народження дітей (за наявності). Номер банківської картки для виплати допомоги. Особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист" за адресами за посиланням.

Дізнатися подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.

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