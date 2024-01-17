Україна почала виробництво артсистем за стандартами НАТО - Камишін

Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО, а випуск боєприпасів збільшила вдвічі.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що вже розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), розширюється виробництво дронів і тепловізорів.

"Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО…Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", - сказав Камишін.

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За його словами, потреба в компонентах, яких дуже бракує, закриватиметься шляхом створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами.

Також Камишін наголосив, що Україна активно розвиває напрямок ППО, створюючи гібридні установки.

"Звичайно, будь-яка система ППО, якщо нову розвивати, потребує тривалого часу... І щоб не чекати роками, ми створили саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або, скажімо, брали західні ракети, західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети", - розповів Камишін.

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Він висловив подяку європейським, американським стратегічним партнерам, які допомагали Україні з посиленням ППО. "Це допомогло нам врятувати життя", - констатував Камишін.

Крім того, за його словами, в Україні великими темпами розвивається виробництво дронів.

"Якби ви хотіли купити що-небудь, зроблене в Україні рік тому, вам би небагато вдалося. Були деякі марки, але достатньої майстерності не було. Цей рік (2023-й - ред.) довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює", - заявив міністр.

При цьому витрати на випуск дронів значно скоротилися: зокрема, на виробництво FPV-дронів вони впали з 1 тис дол до 500 дол. А найдешевші дрони, які виробляються в країні, коштують 300 дол.

Також в Україні розвивається і виробництво тепловізорів.

Більшість виробників, які працюють в оборонному секторі України, приватні: 190 із 200 компаній недержавної форми власності.

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Нагадуємо:

У грудні в Україні виробили понад 50 тисяч FPV-дронів для Сил Оборони.