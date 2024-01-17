Держгеокадастр повідомив про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила про індексацію нормативної грошової оцінки земель за минулий рік.

Про це повідомляється в листі Держгеокадастру від 12 січня 2023 року.

"За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2023 рік становить 105,1 %. Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051", - йдеться в листі.

При цьому, в листі наголошується, що витяги з Державного земельного кадастру, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням в період з 1 січня до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік.

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"Відповідно, значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік", - звертають увагу в Держгеокадастрі.

Також повідомляється, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнт індексації у розрізі років становить:

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1996 рік - 1,703

1997 рік - 1,059

1998 рік - 1,006

1999 рік - 1,127

2000 рік - 1,182

2001 рік - 1,02

2005 рік - 1,035

2007 рік - 1,028

2008 рік - 1,152

2009 рік - 1,059

2010 рік - 1,0

2011 рік - 1,0

2012 рік - 1,0

2013 рік - 1,0

2014 рік - 1,249

2015 рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

2016 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення)

2017 рік - 1,0

2018 рік - 1,0

2019 рік - 1,0

2020 рік - 1,0

2021 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення)

2022 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь)

Індексація за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

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Нагадуємо:

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 га.

З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі, тепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення не більше 10 тис га "в одні руки".

Протягом першого тижня від моменту старту другого етапу ринку землі в Україні не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.

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