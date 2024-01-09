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Новий етап земельної реформи: за тиждень не уклали жодної угоди з юрособами

Вівторок, 9 січня 2024, 09:28 - Анастасія Жарикова

Протягом першого тижня від моменту старту другого етапу ринку землі в Україні не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас цілий тиждень вже нового року. У нас немає ні однієї угоди в країні з юридичної особою (на ринку землі - авт.). Ніхто не спішить", - сказав він 8 січня.

Міністр аграрної політики зауважив, що вільний ринок землі дозволить Україні залучати інвестиції в економіку та спонукатиме бізнес до розвитку.

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Нагадуємо:

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 га. 

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З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі, тепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення не більше 10 тис га "в одні руки".

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Економічна правда
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