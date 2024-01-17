Розкрадання на ОПЗ та ОГХК: колишньому топчиновнику ФДМУ обрали запобіжний захід

Слідчий суддя ВАКС 17 січня обрав запобіжний захід одному з учасників злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна, колишньому першому заступнику ФДМУ у вигляді 9 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба САП.

На підозрюваного поклали такі процесуальні обов’язки, як ▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, ▫️не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; ▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

А також утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

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Термін дії обов’язків становить до 17 березня.

Раніше ЕП писала, що йдеться про Дениса Кудіна, який у лютому 2023 року став виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку в ПАТ "Укрнафта".

До цього працював першим заступником міністра економіки України, перед цим був заступником Сенніченка у ФДМУ.

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Нагадуємо:

У березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 400 млн грн коштів держпідприємств, серед яких АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Перший епізод — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі), другий – на "Об’єднаній гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ).

Підозрюваним інкримінували легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.