ЄС і Німеччина нададуть гранти по 10 тисяч євро українським підприємствам
Українські мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до 10 000 євро для відновлення та розвитку.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Гроші надаються у межах ініціативи EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.
До участі у конкурсі можуть долучитися ММСП, що працюють в сферах:
- переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);
- креативних індустрій;
- логістики та транспорту;
- інших секторах з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).
Подати заявку на отримання гранту можна з 16 січня до 11 лютого 2024 року за посиланням.
За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу є надзвичайно важливим, адже саме бізнес тримає економіку і дозволяє забезпечувати оборонні потреби, які фінансуються за рахунок сплачених ним податків.
Нагадаємо:
30 українських компаній-переможців програми від EU4Business отримають гранти до 25 тисяч євро на розвиток власної справи.