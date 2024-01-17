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ЄС і Німеччина нададуть гранти по 10 тисяч євро українським підприємствам

Середа, 17 січня 2024, 09:51 - Анастасія Дячкіна

Українські мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до 10 000 євро для відновлення та розвитку. 

Про це повідомляє Міністерство економіки України. 

Гроші надаються у межах ініціативи EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.

До участі у конкурсі можуть долучитися ММСП, що працюють в сферах:

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  • переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);
  • креативних індустрій;
  • логістики та транспорту;
  • інших секторах з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Подати заявку на отримання гранту можна з 16 січня до 11 лютого 2024 року за посиланням.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу є надзвичайно важливим, адже саме бізнес тримає економіку і дозволяє забезпечувати оборонні потреби, які фінансуються за рахунок сплачених ним податків. 

Нагадаємо: 

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30 українських компаній-переможців програми від EU4Business отримають гранти до 25 тисяч євро на розвиток власної справи.

бізнес ЄС Німеччина підприємці
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