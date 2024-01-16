Apple вперше за 13 років випередила Samsung у постачанні смартфонів

Американська корпорація Apple у 2023 році стала найбільшим постачальником смартфонів у світі з часткою на ринку в 20%. Samsung вперше з 2010 року відступила з лідерських позицій.

Про це свідчать дані International Data Corporation (IDC).

Своєрідна зміна влади на вершині найбільшого ринку споживчої електроніки була спричинена високою часткою ринку для Apple.

Загалом світовий ринок смартфонів залишається складним, але імпульс швидко рухається до відновлення.

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Згідно з попередніми даними IDC, глобальні поставки смартфонів скоротилися на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,17 мільярда одиниць у 2023 році.

Попри те, що це найнижчий обсяг за цілий рік за десятиліття, головним чином через макроекономічні проблеми та збільшення запасів на початку року, зростання в другій половині року закріпило очікуване відновлення на 2024 рік.

У IV кварталі 2023 року спостерігалося зростання на 8,5% порівняно з аналогічним періодом 2022 року та 326,1 мільйона поставок, що перевищує прогноз зростання на 7,3%.

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У другому півріччі 2023 року спостерігалося активне збільшення продажів бюджетних пристроїв на платформі Android, включаючи Transsion і Xiaomi, за рахунок популярності на ринках, що розвиваються, проте головним переможцем явно стала Apple.

Компанії вдалося стати лідером незважаючи на конкуренцію з боку Huawei у Китаї, її найбільшому ринку.

Нагадуємо:

Корпорація Microsoft випередила Apple і стала найдорожчою компанією в світі за ринковою капіталізацією завдяки глибокій зосередженості на генеративному штучному інтелекті (ШІ), секторі, який користується все більшою прихильністю інвесторів.