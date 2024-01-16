У застосунку "Київ Цифровий" стався збій: які послуги не працюють

У роботі застосунку "Київ Цифровий" 16 січня стався масштабний збій - кияни не можуть оплачувати поїздки в громадському транспорті, деяким навіть не прийшло сповіщення про відбій повітряної тривоги.

Про це стало відомо зі сторінки "Київ Цифровий" у Facebook.

"Невелика аварія. Київ Цифровий може тимчасово не відповідати на ваші запити", - зазначили у пресслужбі сервісу.

У компанії додали, що технічний відділ вже працює над усуненням збою та робить все можливе, щоб сервіси повернулись до життя, та пообіцяли сповістити про налагодження роботи.

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У коментарях під дописами на сторінці користувачі скаржаться на неможливість поповнення транспортних карток, зняття авто з парковки.

А також на те, що при видаленні додатку для оновлення його неможливо повторно встановити на смартфон.

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Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".