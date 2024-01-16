В "Укренерго" оцінили можливість повторного блекауту в Україні 

Фото: Міненерго

Гарантувати, що не буде повторного блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", – наголосив Зайченко.

Він додав, що хакерські атаки росіян на диспетчерський центр відбувають щоденно, сотнями. Однак завдяки потужній команді з кіберзахисту, жодної успішної атаки не було.

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Водночас Зайченко наголосив, що наразі в Україні зростає споживання електроенергії як з боку промисловості, так і з боку населення.

"Учора (інтерв’ю записане 11 січня – ЕП) у нас був черговий рекорд споживання з початку війни. Цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам. Перше – була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули.

Друге – через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС", – зазначив головний диспетчер "Укренерго".

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Третій чинник, за його словами, – негода, через яку 10 січня було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават.

"Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити", – зауважив Зайченко.

Більше читайте в інтерв’ю ЕП: "Обстріли енергосистеми точно будуть, росіяни готуються". Інтерв'ю з головним диспетчером "Укренерго"

Нагадаємо:

У Міністерстві енергетики закликають економити електроенергію в пікові години, через високе споживання.